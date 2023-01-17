деревня Марагино, деревня Марагино, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019) — Familio

Марагино

Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Сарапульский уезд
12762Марагина, д. уд.при рч. Карамулинке.52463267332Мельниц 4.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Сарапульский уезд, Каракулинская волость
985. Марашка, деревня бывшая удельная, при речке Каракулицке, дворов 87, жителей 545, часовня, 2 кулеткацк. зав.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Удмуртская Республика, Каракулинский район
518928Марагинодеревня56°02'00"53°40'00"O-39-144

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Удмуртская Республика, Каракулинский муниципальный район, Каракулинское сельское поселение
94622455126д Марагинодеревня
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