Населенное место

Зеняпиши, им., (Слизень), жит. 18 (10 м. 8 ж.), дес. 456, у. гор. 45 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Марцинканцы 37 в.

Зеняпиши, им., (Залесского), жит. 28 (14 м. 14 ж.), дес. 349, у. гор. 45 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Марцинканцы 32 в.

Зеняпиши, ф. (Сикорской), жит. 6(1 м. 2 ж.), дес. 74, у. гор. 50 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 20 в., ст. ж. д. Марцинканцы 35 в.

Зеняпиши, ф. (Кондыбы), жит. 16 (8 м. 8 ж.), дес. 68, у. гор. 50 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Марцинканцы 40 в.