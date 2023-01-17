Зеняпиши
Щучинский район, Гродненская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Зеняпиши, им., (Слизень), жит. 18 (10 м. 8 ж.), дес. 456, у. гор. 45 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Марцинканцы 37 в.
Зеняпиши, им., (Залесского), жит. 28 (14 м. 14 ж.), дес. 349, у. гор. 45 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Марцинканцы 32 в.
Зеняпиши, ф. (Сикорской), жит. 6(1 м. 2 ж.), дес. 74, у. гор. 50 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 20 в., ст. ж. д. Марцинканцы 35 в.
Зеняпиши, ф. (Кондыбы), жит. 16 (8 м. 8 ж.), дес. 68, у. гор. 50 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Марцинканцы 40 в.
Зеняпиши, д., жит. 91 (43 м. 48 ж.), дес. 44, у. гор. 44 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Марцинканцы 40 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Зеняпиши8
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Зеняпиши9