село Дедовцы, село Дедовцы, Чернігівська область (на 2018) — Familio

Дедовцы

Чернігівська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Прилукский уезд
3626Дедовцы, с. вл. и казач.при колодце.52273266299Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Прилукский уезд, Прилукская волость
932. Дедовцы, село бывшее государственное и владельческое, при реке Удае, дворов 109, жителей 750, церковь православная, питейный дом, ветряная мельница

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Прилукский уезд, Прилукская волость
6.0Дедовцы селоДедовское козаков и казенных крестьян557575168219210429

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Чернігівська область
А-29436Дідівціселоцентр сільської радир-н Прилуцькийсільрада Дідовецька
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