село Слобода-Выходцево, село Слобода-Выходцево, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Слобода-Выходцево

Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Ставропольский уезд
2133Выходцевая Слободка (Слобода), с. каз.при рч. Мочилке.10022199697812Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Тиинская волость
1320. Выходцева, слобода бывшая государственная, при озере Башкирском, дворов 255, жителей 1671, церковь православная, 2 ветряных мельницы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Мелекесский район
128975Слобода-Выходцевосело54°21'с.ш.49°39'в.д.N-39-052

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Мелекесский муниципальный район, Тиинское сельское поселение
73622465131с Слобода-Выходцевосело
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