село Старый Атлаш, село Старый Атлаш, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Старый Атлаш

Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Хвалынский уезд
1992Старый Атлаш, д. каз.при рч. Атлаше.601538912571315Мечетей магометанских 5. Училище. Мельниц 3.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Хвалынский уезд, Старо-Атлашипская волость
1025. Ст. Атлаш, деревня бывшая государственная, при речке Атлаше, дворов 450, жителей 2657, волостное правление (уездный город в 60 верстах), 5 мечетей, 2 школы, 3 лавки Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Старокулаткинский район
30653Старый Атлашсело52°47'с.ш.47°18'в.д.N-38-119

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Старокулаткинский муниципальный район, Староатлашское сельское поселение
73639445101с Старый Атлашсело
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