Старый Атлаш
Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1992Старый Атлаш, д. каз.при рч. Атлаше.601538912571315Мечетей магометанских 5. Училище. Мельниц 3.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1025. Ст. Атлаш, деревня бывшая государственная, при речке Атлаше, дворов 450, жителей 2657, волостное правление (уездный город в 60 верстах), 5 мечетей, 2 школы, 3 лавки Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
30653Старый Атлашсело52°47'с.ш.47°18'в.д.N-38-119
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
73639445101с Старый Атлашсело