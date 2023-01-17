слобода Придача, слобода Придача, Воронежский уезд, Воронежская губерния (на 1886) — Familio

Придача

Воронежский уезд, Воронежская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Воронежский уезд
207Придача, слоб. каз.при заливе р. Воронежа.3433611451235Церковь православная. Суконная фабрика.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Придаченская волость
66. Придача, слобода бывшая государственная, при реке Воронеже, дворов 132, жителей 962, волостное правление (уездный город в 3 верстах), 2 церкви православных, 2 часовни Показать все
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