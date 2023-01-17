улус Гэгэтуй, улус Гэгэтуй, Джидинский муниципальный район, Республика Бурятия (на 2019) — Familio

Гэгэтуй

Джидинский муниципальный район, Республика Бурятия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
улус
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Селенгинский округ, Правление второй сотни 5-го полка
993Гагетуй уроч.Крестьянских дворов: 65. Всех дворов: 65. 417

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Бурятия, Джидинский район
203173Гэгэтуйулус (нп)50°38'с.ш.105°13'в.д.M-48-055

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Бурятия, Джидинский муниципальный район, Гэгэтуйское сельское поселение
81612430101у Гэгэтуйулус
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