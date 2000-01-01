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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2404Родионовская, д.на пр. ст. р. С. Двины.1195163039
Список населённых мест Архангельской губернии 1905 года
Официальные названияМестные названияРод селенияКакого сельского обществаПоложениеЖилых дворовМужчинЖенщинК какому приходу
Родионовское Устье дер.Пяндскогопри р. Пянде, впад. в Двину175654Пяндскому