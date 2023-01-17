посёлок Алферовское, посёлок Алферовское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Алферовское

Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
4588Аферовская, д. вл.при колодце.828112632
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Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Пельшемская волость
22АлферовскоеАлферовск.ТроицкийЦейль9,52,551010
3АлферовскоеАлферовск.ТроицкийКартамышева9,52,561315
4АлферовскоеДобрынинс.ТроицкийЛихачева9,52,551312
5АлферовскоеКомаровск.Троицкийбывшие государственные9,52,53612
6АлферовскоеКомаровск.Троицкийсвободные хлебопашцы9,52,5121
7АлферовскоеКомаровск.Троицкийсвободные хлебопашцы9,52,5254
8АлферовскоеКомаровск.Троицкийсвободные хлебопашцы9,52,54108
9АлферовскоеКомаровск.Троицкийсвободные хлебопашцы9,52,5262

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сокольский район
245635Алферовскоепосёлок59°27'с.ш.40°28'в.д.O-37-021

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сокольский муниципальный район, Пельшемское сельское поселение
19638444106п Алферовскоепоселок
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