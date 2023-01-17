деревня Новая Соболева, деревня Новая Соболева, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область (на 2019) — Familio

Новая Соболева

Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Челябинский уезд
1222Новая Соболева, д. башк.при оз. Агачьбалыке.474770222180Мечеть 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Метелевская волость
970. Ново-Соболева, деревня бывшая государственная, при озере Агачьбалыке, дворов 80, жителей 416, мечеть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Челябинская область, Аргаяшский район
326733Новая Соболевадеревня55°31'00"61°01'00"N-41-015

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Челябинская область, Аргаяшский муниципальный район, Норкинское сельское поселение
75606480111д Новая Соболевадеревня
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