посёлок Есуковский, посёлок Есуковский, Ясногорский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Есуковский

Ясногорский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Каширский уезд
2265Есюково, сц. вл.при прудах.2321168393
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Ясногорский район
12324Есуковскийпосёлок54°48'с.ш.37°49'в.д.N-37-040

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Ясногорский муниципальный район, Иваньковское сельское поселение
70650428186п Есуковскийпоселок
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