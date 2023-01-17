Населенное место

Ласовичи, ус. (Тальковского), жит. 5 (3 м. 2ж.), дес. 11, у. гор. 38 в., вол. пр. 9в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Залесье 15 в.

Ласовичи, ус. (Лебядзя), жит. 5 (3 м. 2 ж.), дес. 20, раз. см. пред.

Ласовичи, ус., (Соклобезя), жит. 6 (5 м. 1 ж.), дес. 25, раз. см. пред.

Ласовичи 1-е, д., жит. 15 (8 м. 7 ж.), дес. 9, раз. см. пред.

Ласовичи 2-е, д., жит. 51 (24 м. 27 ж.), дес. 32, раз. см. пред.

Ласовичи 3-е, д., жит. 7 (3 м. 4 ж.), дес. 15, раз. см. пред.

Ласовичи 4-е, д., жит. 28 (13 м. 15 ж.), дес. 23, раз. см. пред.