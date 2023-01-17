Ласовичи
Сморгонский район, Гродненская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Ласовичи, ус. (Тальковского), жит. 5 (3 м. 2ж.), дес. 11, у. гор. 38 в., вол. пр. 9в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Залесье 15 в.
Ласовичи, ус. (Лебядзя), жит. 5 (3 м. 2 ж.), дес. 20, раз. см. пред.
Ласовичи, ус., (Соклобезя), жит. 6 (5 м. 1 ж.), дес. 25, раз. см. пред.
Ласовичи 1-е, д., жит. 15 (8 м. 7 ж.), дес. 9, раз. см. пред.
Ласовичи 2-е, д., жит. 51 (24 м. 27 ж.), дес. 32, раз. см. пред.
Ласовичи 3-е, д., жит. 7 (3 м. 4 ж.), дес. 15, раз. см. пред.
Ласовичи 4-е, д., жит. 28 (13 м. 15 ж.), дес. 23, раз. см. пред.
Ласовичи 5-е, д., жит. 12 (7 м. 5 ж.), дес. 14, раз. см. пред.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Ласовичи35
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Ласовичи20