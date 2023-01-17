хутор Смики, хутор Смики, Krustpils pagasts, Jēkabpils novads (на 2019) — Familio

Смики

Krustpils pagasts, Jēkabpils novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Двинский уезд, Крейцбургская волость
234СмикидеревняЛукступа, речкаКрейцбургского, лютеранскогоЗелькенгофскому сельскому обществу3

Адресный реестр населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Jēkabpils novads, Krustpils pagasts
Smiķiagrāk Jēkabpils rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=50532
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