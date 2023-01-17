слобода Троицкая, слобода Троицкая, Бирюченский уезд, Воронежская губерния (на 1886) — Familio

Троицкая

Бирюченский уезд, Воронежская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Бирюченский уезд
475Троицкая, слоб. каз.при протоке рч. Валуйчика.2734100348369Церковь православная. Ярмарок 4. Завод винокуренный.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Бирюченский уезд, Ливенская волость
171. Троицкая, слобода бывшая государственная, при речке Валуйчике, дворов 155, жителей 873, церковь православная, ярмарка 7-го янв., на Сырной нед., в Троицын д. и 21-го Показать все
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