Тамашява
Trakų rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Томашево, ф. (пр. ус.), оз. Томашево, жит. 11 (6 м. 5 ж.), дес. 31, у. гор. 26 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 25 в., ст. ж. д. Рудишки 22 в.
Томашево, з. (пр. ус.), оз. Томашево, жит. 9 (5 м. 4 ж.), дес. 9, раз. см. предыдущ.
Адресный реестр Литвы на 2020 год
Gyvenvietė
Tamašiavos k.