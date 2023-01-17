деревня Тамашява, деревня Тамашява, Trakų rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020) — Familio

Тамашява

Trakų rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Трокский уезд, Высокодворская волость
Томашево, ф. (пр. ус.), оз. Томашево, жит. 11 (6 м. 5 ж.), дес. 31, у. гор. 26 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 25 в., ст. ж. д. Рудишки 22 в.
Томашево, з. (пр. ус.), оз. Томашево, жит. 9 (5 м. 4 ж.), дес. 9, раз. см. предыдущ.

Адресный реестр Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Vilniaus apskritis, Trakų rajono savivaldybė, Aukštadvario seniūnija
Tamašiavos k.
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