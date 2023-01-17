Населенное место

Томашево, ф. (пр. ус.), оз. Томашево, жит. 11 (6 м. 5 ж.), дес. 31, у. гор. 26 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 25 в., ст. ж. д. Рудишки 22 в.