село Артёмовка, село Артёмовка, Харківська область (на 2018) — Familio

Артёмовка

Харківська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Волчанский уезд
1205Артемьевское, с. каз.при рч. Гнилице.502654914961545Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Волчанский уезд, Ново-Белгородская волость
271. Артемьевка, село бывшее государственное, при речке Гнилице, дворов 611, жителей 3703, церковь православная, школа, 2 лавки, ярмарка

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Харківська область
А-24708Артемівкаселоцентр сільської радир-н Печенізькийсільрада Артемівська
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