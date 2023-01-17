другой Великокняжеское, другой Великокняжеское, Баталпашинский уезд (на 1882) — Familio

Великокняжеское

Баталпашинский уезд (на 1882)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
другой
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Баталпашинский уезд
5513Вольдемфюрст, колонияна левом берегу р. Кубани563564227218немцыменонитыМенонитский молитвенный дом 1. Школ: мужская 1, женская 1. Лавок мануфактурных 2. Конных мукомольных мельниц 2. Маслобоинь 3.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close