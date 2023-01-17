деревня Большой Кайдат, деревня Большой Кайдат, Подсосенская волость, Ачинский уезд (на 1911) — Familio

Большой Кайдат

Подсосенская волость, Ачинский уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Ачинский уезд, Подсосенская волость
297Большой Кайдат, д. (п. уч. Хребтовый, 140 дол.)25847752
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