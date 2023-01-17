село Ячники, село Ячники, Ерковецкая волость, Переяславский уезд (на 1900) — Familio

Ячники

Ерковецкая волость, Переяславский уезд (на 1900)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Переяславский уезд
3135Ячники, с. каз. и казач.при р. Днепре.221670288290Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Переяславский уезд, Ковалинская волость
734. Ячники, село бывшее государственное, при реке Днепре, дворов 120, жителей 696, церковь православная, 2 питейных дома, 1 паровая и 4 вод. млнц., маслобойный завод

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Переяславский уезд, Ерковецкая волость
6.0Ячники селоЯчниковское козаков13222317297263135
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