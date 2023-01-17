деревня Марьино, деревня Марьино, Добрушский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Марьино

Добрушский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Гомельский уезд, Ветковская волость
113. Марьина, слобода бывшая владельческая, дворов 190, жителей 1079, часовня, старообрядческий молитвенный дом, 3 ветрянных мельницы

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Ветковская волость
6Слоб. МарьинопроселочнойколодцахМарьинск. с. об. 262650675старообр. 17818

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Добрушский район, Рассветовский сельсовет
д Марьино128

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Добрушский район, Рассветовский сельсовет
д. Марьино120
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