хутор Пронин, хутор Пронин, Серафимовичский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Пронин

Серафимовичский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Усть-Медведицкий округ
1397Пронин (Сенин).при рч. Цуцкане.64117580
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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Усть-Медведицкий округ, Усть-Медведицкая станица
3688Пронинский хутор, У.-Медведицкой станицы, при реке Цуцкане542511170186Хуторское правление, церковь, 2 школа3107676
Усть-Медведицкий округ, Усть-Хоперская станица
3690Пронин хутор, Усть-Хоперской станицы, при реке Сускаве7725012002024007050

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Серафимовичский район
14963Пронинхутор49°12,0' с.ш.42°12,0' в.д.M-38-097

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Серафимовичский муниципальный район, Пронинское сельское поселение
18650444101х Пронинхутор
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