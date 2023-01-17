деревня Малые Шалаи, деревня Малые Шалаи, Яранский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Малые Шалаи

Яранский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Яранский уезд
16265Шалаи малые, д. каз.при рч. Ланбе.1045208272Волостное правление.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Яранский уезд, Малошалайская волость
1532. Малые Шалаи, деревня бывшая государственная, дворов 31, жителей 187, волостное правление (уездный город в 10 верстах). В 10 верстах — пивов. з.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Яранский район
29170Малые Шалаидеревня57°16'47°44'O-38-108

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Яранский муниципальный район, Знаменское сельское поселение
33650412141д Малые Шалаидеревня
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