село Захарово, село Захарово, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019) — Familio

Захарово

Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Верхнеудинский округ, Коротковская волость
417Захаровское сел.Крестьянских дворов: 123. Остальных дворов: 7. Всех дворов: 130. 837

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Забайкальский край, Красночикойский район
21431Захаровосело50°32'109°23'M-49-051

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Забайкальский край, Красночикойский муниципальный район, Захаровское сельское поселение
76622435101с Захаровосело
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