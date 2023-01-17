Цепра
Клецкий район, Минская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
797. Цепра, село бывшее владельческое, при реке Березинке, дворов 41, жителей 290, церковь православная, ярмарка 14 сентября.
Список населённых мест Минской губернии 1909 года
НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Цепра, деревня7692130534Показать скан
Цепра, имение1012128534Показать скан
Цепра, село378392129534Показать скан
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Цепра178
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Цепра161