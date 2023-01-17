деревня Цепра, деревня Цепра, Клецкий район, Минская область (на 2021) — Familio

Цепра

Клецкий район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Слуцкий уезд, Грицевичская волость
797. Цепра, село бывшее владельческое, при реке Березинке, дворов 41, жителей 290, церковь православная, ярмарка 14 сентября.

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Слуцкий уезд, Грицевичская волость
Цепра, деревня7692130534
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Цепра, имение1012128534
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Цепра, село378392129534
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Клецкий район, Краснозвездовский сельсовет
д Цепра178

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Клецкий район, Краснозвездовский сельсовет
д. Цепра161
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