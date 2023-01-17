село Кекен-Васильевка, село Кекен-Васильевка, Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Кекен-Васильевка

Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Белебейский уезд
516Васильева (Кекень-илга), деревня.при рч. Кекене.601660150159Ч. —
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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Белебеевский уезд , Гайныямаковская волость
28Ново-Васильева, д. при р. Менеузе, мечеть, муком. мел., бак. лав.4018179529503Земледелие
Белебеевский уезд , Киргиз-Миякинская волость
7Кекень-Васильева, д., зем. шк., х.-з. маг.5712119402320Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Миякинский район
523307Кекен-Васильевкасело53°43'00"54°43'00"N-40-074

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Миякинский муниципальный район, Сельское поселение Кожай-Семеновский сельсовет
80644435106с Кекен-Васильевкасело
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