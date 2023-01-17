деревня Великое Село, деревня Великое Село, Мегринская волость, Устюженский уезд (на 1913) — Familio

Великое Село

Мегринская волость, Устюженский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Устюжский уезд, Мегринская волость
1065. Великое, село бывшее владельческое, при реке Люботинке, дворов 2, жителей 12, церковь православная

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Устюженский уезд, Мегринская волость
7Велиное-Село (Люботины) (дер.)3-го стана, 1-го зем. уч.Клопининского131532265814128+земледелиеколодезь 2 церкви
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