село Чувашское Урметьево, село Чувашское Урметьево, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Чувашское Урметьево

Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугульминский уезд
453Старая Урметева (Устюмкина), д. каз.при рч. Малой Тарханке.12025192600640
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугульминский уезд, Костюнкинская волость
261. Старо-Урметево (Устюмкино), сельцо бывшее государственное, при речке Ахчале, дворов 205, жителей 1455, часовня, маслян. з., 3 водяных мельницы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Челно-Вершинский район
57223Чувашское Урметьевосело54°29'с.ш.51°17'в.д.N-39-055

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Челно-Вершинский муниципальный район, Сельское поселение Чувашское Урметьево
36646440101с Чувашское Урметьевосело
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