Черенцово
Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок при железнодорожной станции
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1908 г. О разрешении крестьянам селения Черенцова, Сугоровской волости, Тихвиского уезда обратить железнодорожное вознаграждени Показать все
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
81Черенцово (дер.)1-го стана, 1-го зем. уч.Новодеревенского161656701262444земледелиелесные заработки——2 мелочные лавки
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
26746Черенцовопос.ж.-д.ст.59°40'33°05'O-36-019
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
41645432251п ж/д ст Черенцовопоселок при железнодорожной станции