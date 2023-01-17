посёлок при железнодорожной станции Черенцово, посёлок при железнодорожной станции Черенцово, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Черенцово

Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок при железнодорожной станции
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1908 г. О разрешении крестьянам селения Черенцова, Сугоровской волости, Тихвиского уезда обратить железнодорожное вознаграждени Показать все

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Тихвинский уезд, Сугоровская волость
81Черенцово (дер.)1-го стана, 1-го зем. уч.Новодеревенского161656701262444земледелиелесные заработки2 мелочные лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район
26746Черенцовопос.ж.-д.ст.59°40'33°05'O-36-019

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Цвылёвское сельское поселение
41645432251п ж/д ст Черенцовопоселок при железнодорожной станции
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