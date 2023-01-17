село Черлинков, село Черлинков, Винницкий уезд, Подольская губерния (на 1886) — Familio

Черлинков

Винницкий уезд, Подольская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Подольская губерния, Винницкий уезд, Юзвинская волость
576. Черлинков, село бывшее владельческое, при реке Буге, дворов 412, церковь православная, школа, питейный дом
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close