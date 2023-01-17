Кривое
Иловенская волость, Мологский уезд (на 1901)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело об опустошительной вырубке растущего леса в даче при деревне Студенец и сельце Кривое Иловенской вол. Мологского уезда, принадлежащей Герману Мартыновичу Кесслеру. 1 Показать все
Межевое описание крестьянских дач сельца Кривое Иловенской волости Мологского уезда. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 642. Опись 1. Дело 19946.
Дело об обложении уравнительным сбором гр-на Мурашова А. Л., д. Кривое, Иловенской волости. 1925 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-617. Опись 2. Показать все
Дело о нарушении положения о промналоге гр-ном Мурашовым А. Л., д. Кривое, Иловенской волости. 1925 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-617. Опись Показать все
Дело о нарушении положения о промналоге гр-ном Мурашовым В. А., д. Кривое, Иловенской волости. 1927 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-617. Опись Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3509Кривое, д. вл.при р. Шуйге.3524199692Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. КривоеV. Сомовское общество1052920—Пчельский приходПоказать скан