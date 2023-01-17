деревня Кривое, деревня Кривое, Иловенская волость, Мологский уезд (на 1901) — Familio

Кривое

Иловенская волость, Мологский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело об опустошительной вырубке растущего леса в даче при деревне Студенец и сельце Кривое Иловенской вол. Мологского уезда, принадлежащей Герману Мартыновичу Кесслеру. 1 Показать все
Межевое описание крестьянских дач сельца Кривое Иловенской волости Мологского уезда. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 642. Опись 1. Дело 19946.
Дело об обложении уравнительным сбором гр-на Мурашова А. Л., д. Кривое, Иловенской волости. 1925 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-617. Опись 2. Показать все
Дело о нарушении положения о промналоге гр-ном Мурашовым А. Л., д. Кривое, Иловенской волости. 1925 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-617. Опись Показать все
Дело о нарушении положения о промналоге гр-ном Мурашовым В. А., д. Кривое, Иловенской волости. 1927 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-617. Опись Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Моложский уезд
3509Кривое, д. вл.при р. Шуйге.3524199692
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мологский уезд, Иловенская волость
д. КривоеV. Сомовское общество1052920Пчельский приход
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