деревня Ольшаный Колодезь, Елецкий уезд, Орловская губерния (на 1927) — Familio

Ольшаный Колодезь

Елецкий уезд, Орловская губерния (на 1927)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Липецкой области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Елецкий уезд
1672Ольшаный Колодезь (Пятницкий), д. каз. и вл.при рч. Каменке.272723130133

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Воронежская губерния, Задонский уезд
Д. Ольшаного колодезя7Ив. Вас. Бородин36270

Список населённых мест Орловской губернии 1927 года

№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
Орловская губерния, Елецкий уезд, Каменская волость
24565Мало-Ольшанский колодезь (Пятницкие, Танеевские выселки)деревняТанеевскийВсего: 15. Крестьянского типа: 15.42499127.7162Хитрово, Ю.-В. ж. д. : 7,5 км.п.-тф. о. Хитрово: 7,5 км.

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