деревня Богданово, деревня Богданово, Мценский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Богданово

Мценский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Мценский район
292655Богдановодеревня53°06'с.ш.36°39'в.д.N-37-098

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Чат по генеалогии Орловской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Мценский муниципальный район, Высокинское сельское поселение
54636413126д Богдановодеревня

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Мценский уезд, Чахинская волость
Спасское, Богданово тож сельцо20Станция Мценск, М.-К. ж. д.
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