деревня Замостье, деревня Замостье, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Замостье

Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Сергиево-Посадский район
22210Замостьедеревня56°39'с.ш.38°02'в.д.O-37-125

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, Селковское сельское поселение
46615452166д Замостьедеревня

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Переяславский уезд
С. Заболотье и Мергусово. Д. Калошино, Замосье, Балебатино, Скаринино, Смолино, Копалово, Толстоухова, Переславищи, Федорцево, Демидово, Полубарское, Морозово, Макарово, Показать все 5Гр. Ел. Карл. Хребтович12113389

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Переславский уезд, Федорцевская волость
4684Замостье деревня6811206565

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Переславский (Переяславский) уезд
3968Замошье, д. вл.при р. Дубне.584463040Фабрика 1.
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