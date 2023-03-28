хутор Кунгугабалс, хутор Кунгугабалс, Liepnas pagasts, Alūksnes novads (на 2019) — Familio

Кунгугабалс

Liepnas pagasts, Alūksnes novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Латвии

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Люцинский уезд, Мариенгаузенская волость
131КунгочабалыфермаТомасы, болотоМариенбургского, лютеранскогоР. И. Зарри, куп. , лют.1

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Alūksnes novads, Liepnas pagasts
Kungugabalsagrāk Alūksnes rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=63374
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close