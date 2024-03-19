деревня Чапейкино, деревня Чапейкино, Волжский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019) — Familio

Чапейкино

Волжский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Марий Эл, Волжский район
716216Чапейкинодеревня56°05'48°47'O-39-134

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Марий Эл, Волжский муниципальный район, Петъяльское сельское поселение
88604435181д Чапейкинодеревня

Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Казанский уезд, Кукморская волость
Чапайкин околодок, Кукморск.черемисы185
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