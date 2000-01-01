деревня Приютовка, деревня Приютовка, Красноярская волость, Чистопольский уезд (на 1914) — Familio

Приютовка

Красноярская волость, Чистопольский уезд (на 1914)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Чистопольский уезд, Красноярская волость
Приютовка, Красноярскойрусские242

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Чистопольский уезд
3434Приютовка, д. вл.при рч. Бахте.2624124748
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