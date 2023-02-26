деревня Новоникольская, деревня Новоникольская, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область (на 2019) — Familio

Новоникольская

Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тюменская область, Нижнетавдинский район
302740Новоникольскаядеревня57°30'66°39'O-42-086

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Чат по генеалогии Тюменской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тюменская область, Нижнетавдинский муниципальный район, Новотроицкое сельское поселение
71632456126д Новоникольскаядеревня
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