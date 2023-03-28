другой Мироединский, другой Мироединский, Верхне-Инбацкий участок, Туруханский край (на 1911) — Familio

Мироединский

Верхне-Инбацкий участок, Туруханский край (на 1911)

Статус
не существует
Тип
другой
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Красноярского края

Список населённых мест Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Туруханский край, Верхне-Инбацкий участок
2361Мироедиха, ст., на р. Енисее124142До Енисейска верст: 1027. До Туруханска верст: 63

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Енисейский округ
556Мироединский (Донское), стк. каз.при р. Енисее.10295552431
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