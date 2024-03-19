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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Межевое описание крестьянских дач пустоши Матлан Иловенской волости Мологского уезда. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 642. Опись 1. Дело 19949.
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. Плесо БольшоеV. Плесское общество6130117—Леонтьевский приход
д. Плесо Малое [Высокополье тож]V. Плесское общество6131117—Леонтьевский приход
д. Плесо Новое [Матлана тож]V. Плесское общество6132117—Леонтьевский приход