деревня Плесо Большое, деревня Плесо Большое, Леонтьевская волость, Мологский уезд (на 1901) — Familio

Плесо Большое

Леонтьевская волость, Мологский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Леонтьевской волости
Межевое описание крестьянских дач пустоши Матлан Иловенской волости Мологского уезда. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 642. Опись 1. Дело 19949.

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мологский уезд, Леонтьевская волость
д. Плесо БольшоеV. Плесское общество6130117Леонтьевский приход
д. Плесо Малое [Высокополье тож]V. Плесское общество6131117Леонтьевский приход
д. Плесо Новое [Матлана тож]V. Плесское общество6132117Леонтьевский приход
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close