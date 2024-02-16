село Аяцури, село Аяцури, Дахадаевский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019) — Familio

Аяцури

Дахадаевский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Дагестан, Дахадаевский район
300471Аяцурисело42°05'47°28'K-38-071

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Чат по генеалогии Республики Дагестан

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Дагестан, Дахадаевский муниципальный район, Сельское поселение сельсовет Ураринский
82618464116с Аяцурисело
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