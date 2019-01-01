деревня Кадниково, деревня Кадниково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Кадниково

Некрасовский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Некрасовский район
384377Кадниководеревня57°52'с.ш.40°16'в.д.O-37-081

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело о крестьянке Даниловского у. Вятской вол., д. Кадникова Фекле Мироновне Пустобояровой, обвиняемой в оскорблении словами Вятского волостного старшину А. Бородина. 190 Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Некрасовский муниципальный район, Сельское поселение Красный Профинтерн
78626444471д Кадниководеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Даниловский уезд
1273Кадниково, д. каз.при колодце.391201940

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Даниловский уезд, Вятская волость
д. КадниковоII. Вятское общество182114Вятский, Воскресенской церкви приход Вятский, Успенской церкви приход
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