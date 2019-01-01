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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
384377Кадниководеревня57°52'с.ш.40°16'в.д.O-37-081
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Где упоминается данное место
Дело о крестьянке Даниловского у. Вятской вол., д. Кадникова Фекле Мироновне Пустобояровой, обвиняемой в оскорблении словами Вятского волостного старшину А. Бородина. 190 Показать все
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78626444471д Кадниководеревня
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1273Кадниково, д. каз.при колодце.391201940
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. КадниковоII. Вятское общество182114—Вятский, Воскресенской церкви приход Вятский, Успенской церкви приход