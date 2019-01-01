деревня Каратамак, деревня Каратамак, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Каратамак

Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Калмыковская волость
727. Кара-Тамакова, деревня бывшая государственная, при клл. Каратамаке и Черуке, дворов 75, жителей 441, мечеть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Бураевский район
521332Каратамакдеревня55°49'00"55°13'00"N-40-003

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Бураевский муниципальный район, Сельское поселение Кушманаковский сельсовет
80618428111д Каратамакдеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1685Кара-Тамакова, деревня.при рч. Каратамаке.556754189175Тп. — Мечеть 1. Пчеловодство.

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Калмыковская волость
13Каратамакова, д. на прос. дор., мечеть, бак. лав.54989282269Земледелие
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