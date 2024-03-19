деревня Тетевинская, деревня Тетевинская, Халезевская волость, Даниловский уезд (на 1901) — Familio

Тетевинская

Халезевская волость, Даниловский уезд (на 1901)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело о взносе денег крестьянином дер. Тетевинская Халезевской волости Даниловского уезда Григорием Терентьевым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1877–1878 гг Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Тетевинская Халезевской волости Даниловского уезда крестьянином Павлом Васильевичем Барабановым План на участок земли дачи дер. Тетевинская Да Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Даниловский уезд
1938Тетевинская, д. вл.при колодце.111192839

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Даниловский уезд, Халезевская волость
д. Тетевинское V. Мауринское общество632514Вахтинский приход
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