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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о взносе денег крестьянином дер. Тетевинская Халезевской волости Даниловского уезда Григорием Терентьевым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1877–1878 гг Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Тетевинская Халезевской волости Даниловского уезда крестьянином Павлом Васильевичем Барабановым План на участок земли дачи дер. Тетевинская Да Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1938Тетевинская, д. вл.при колодце.111192839
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. Тетевинское V. Мауринское общество632514—Вахтинский приход