деревня Ясенеци, деревня Ясенеци, Pededzes pagasts, Alūksnes novads (на 2021) — Familio

Ясенеци

Pededzes pagasts, Alūksnes novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Alūksnes novads, Pededzes pagasts
Jaseņeci100103984ciemsDEL

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Псковский уезд
1878Есенец (Артемьево), дер.при колодце.693761219
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