деревня Ездуново, деревня Ездуново, Мошенской муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Ездуново

Мошенской муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Мошенской район
312571Ездуноводеревня58°18'00"35°05'00"O-36-071

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Чат по генеалогии Новгородской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Мошенской муниципальный район, Ореховское сельское поселение
49624434186д Ездуноводеревня

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Боровичский уезд
Сц. Ивановское, Д. Зиновкова, Ездуново, Белькова и 7 пустошей60Евд. Алекс. Ропова104128

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Боровичский уезд, Ореховская волость
48Ездуново (дер.)4-го стана, 7-го зем. уч.Зиновковского283684971817632земледелиеотхожий промыселХлебо-запасный магазин
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