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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
181. Дубнево, село бывшее государственное, дворов 47, жителей 235, церковь православная
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
384252Дубневодеревня57°03'с.ш.38°40'в.д.O-37-102
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Владенная запись Ярославской губ. Угличского уезда Микляевской вол. с. Дубнево. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 452. Опись 1. Дело 2478.
Дело об учреждении Дубневского общества потребителей в селе Дубневе, Микляевской волости Угличского уезда. 1916–1917 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 79. Опись Показать все
Дело по оценке недвижимого имущества, принадлежащего Сергею Филлиповичу Гайлову в селе Дубнева Микляевской волости Угличского уезда. 1893 г. // Гос. архив Ярославской обл Показать все
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78632452221д Дубневодеревня
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9755Дубнево, с. каз.при пруде.612743121141Церковь православная 1.
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
с. Дубнево I. Общество № 16255—59Дубневский приход