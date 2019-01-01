деревня Дубнево, деревня Дубнево, Переславский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Дубнево

Переславский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Угличский уезд, Микляевская волость
181. Дубнево, село бывшее государственное, дворов 47, жителей 235, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Переславский район
384252Дубневодеревня57°03'с.ш.38°40'в.д.O-37-102

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Чат по генеалогии Ярославской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
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Владенная запись Ярославской губ. Угличского уезда Микляевской вол. с. Дубнево. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 452. Опись 1. Дело 2478.
Дело об учреждении Дубневского общества потребителей в селе Дубневе, Микляевской волости Угличского уезда. 1916–1917 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 79. Опись Показать все
Дело по оценке недвижимого имущества, принадлежащего Сергею Филлиповичу Гайлову в селе Дубнева Микляевской волости Угличского уезда. 1893 г. // Гос. архив Ярославской обл Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Переславский муниципальный район, Нагорьевское сельское поселение
78632452221д Дубневодеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Угличский уезд
9755Дубнево, с. каз.при пруде.612743121141Церковь православная 1.

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Угличский уезд, Микляевская волость
с. Дубнево I. Общество № 1625559Дубневский приход
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