посёлок Дубовая Гряда, посёлок Дубовая Гряда, Жлобинский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Дубовая Гряда

Жлобинский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Жлобинский район, Папоротнянский сельсовет
п Дубовая Гряда5

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Речицкий уезд, Якимо-Слободская волость
Гряда Дубовая, деревня26342207017
Гряда Дубовая, деревня44442197118

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Жлобинский район, Папоротнянский сельсовет
п. Дубовая Гряда3
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