фольварк Гойголово, фольварк Гойголово, Глубокская волость, Дисненский уезд (на 1905) — Familio

Гойголово

Глубокская волость, Дисненский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
фольварк
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Глубокская волость
Гойгелово, ф. (Рудоминского), жит. 16 (7 м. 9 ж.), дес. 46, у. гор. 77 в., вол. пр. 11 в., ст. кв. 11 в., ст. ж. д. Глубокое 11 в.
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