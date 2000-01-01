деревня Кирилловская, деревня Кирилловская, Онежский уезд, Архангельская губерния (на 1907) — Familio

Кирилловская

Онежский уезд, Архангельская губерния (на 1907)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Архангельской области

Список населённых мест Архангельской губернии 1905 года

Официальные названияМестные названияРод селенияКакого сельского обществаПоложениеЖилых дворовМужчинЖенщинК какому приходу
Архангельская губерния, Онежский уезд, Мардинская волость
Кирилловская дер.Мондинскогоправ. б. р. Онеги1[...]4448Мондинскому

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Онежский уезд
919Кириловская, д.при р. Онеге.59½84½51419
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