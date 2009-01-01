деревня Глинно, деревня Глинно, Ивановский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Глинно

Ивановский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Кобринский уезд, Одрижинская волость
360. Глинна, село бывшее владельческое, дворов 16, жителей 200, церковь православная

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Чат по генеалогии православного духовенства

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Ивановский район, Горбахский сельсовет
д Глинно152

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Кобринский уезд, Одрижинская волость
ГлиннаСело455757818Иваново
ГлиннаИмение30757818Иваново

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Ивановский район, Горбахский сельсовет
д. Глинно74
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